Жителя Удмуртии отправили на исправительные работы за оскорбление судьи в интернете

В Удмуртии перед судом предстал 43-летний житель села Вавож, которого признали виновным в неуважении к суду (ч. 2 ст. 297 УК РФ). Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, в июле мужчина написал в интернете комментарий, где содержались «слова унизительного и оскорбительного характера в адрес мирового судьи судебного участка Вавожского района».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд назначил мужчине восемь месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.