Жителя Удмуртии отправили на исправительные работы за оскорбление судьи в интернете
В Удмуртии перед судом предстал 43-летний житель села Вавож, которого признали виновным в неуважении к суду (ч. 2 ст. 297 УК РФ). Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, в июле мужчина написал в интернете комментарий, где содержались «слова унизительного и оскорбительного характера в адрес мирового судьи судебного участка Вавожского района».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Суд назначил мужчине восемь месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.