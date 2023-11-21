На Кубани с начала года количество долгостроев сократилось почти вдвое

В Краснодарском крае осталось 47 многоквартирных домов-долгостроев, по которым необходимо восстановить права дольщиков. Это почти вдвое меньше, чем было в начале года, когда их насчитывалось 85, сообщает пресс-служба Заксобрания Кубани.

Решение проблем обманутых дольщиков обсуждалось на еженедельной планерке под руководством спикера ЗСК Юрий Бурлачко. На нем было озвучено, что с 2015 года на Кубани восстановили права 63,5 тыс. человек — дольщиков 545 долгостроев.

Руководитель краевого департамента по надзору в строительной сфере Максим Карпенко отметил, что по оставшимся домам есть понимание, как восстановят права участников долевого строительства. Так, планируется достроить за счет средств федерального и краевого фондов защиты прав дольщиков девять домов, еще по 17 МКД — выплатят компенсацию.

«Все мы помним, как непросто начиналась работа по решению проблемы обманутых дольщиков. Но сегодня, как и раньше, есть уверенность, что все получится. Достигнут неплохой результат — огромное количество людей, которые потеряли надежду, получили либо деньги, либо долгожданные квартиры. Самое главное сейчас — предотвратить появление новых проблемных объектов»,— прокомментировал Юрий Бурлачко.

Леонид Ломакин

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