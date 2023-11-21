Уголовное дело бывших топ-менеджеров «Камской долины» снова рассмотрит суд

В ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю окончено расследование в отношении двух руководителей группы строительных компаний. По сообщению официального представителя министерства Ирины Волк, они обвиняются в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Согласно информации «Ъ-Прикамье», речь идет об Андрее Гладикове и Алевтине Романовой, которые возглавляли различные структуры группы компаний «Камская долина».

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«По версии следствия, с ноября 2014-го по декабрь 2018 года злоумышленники для привлечения денежных средств развернули на территории Перми рекламную кампанию строительства многоквартирных жилых домов. Однако внесенные пайщиками и дольщиками суммы и векселя группы компаний руководители использовали на иные цели хозяйственной деятельности»,— заявила Ирина Волк. Нецелевое расходование средств не позволило завершить ряд строительных проектов группы. В результате 636 потерпевших и их семьи остались без жилья, причиненный им имущественный ущерб составил свыше 1,8 млрд руб. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Стоит отметить, что это уже вторая попытка провести судебный процесс над Андреем Гладиковым и Алевтиной Романовой. В конце прошлого года Индустриальный райсуд Перми вернул дело прокурору из-за процессуальных нарушений, после чего оно было передано для дополнительного расследования.