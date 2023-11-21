В Тюменской области ожидаются мокрый снег и сильный ветер с порывами до 18 м/с

В среду, 18 ноября, местами в Тюменской области ожидаются мокрый снег, дождь. Также будет ветер 6-11 м/с с порывами до 18 м/с. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в среду, 22 ноября, на территории региона ночная температура воздуха составит около -7°, а дневная — -3°.

В четверг, 23 ноября, в области ночная температура воздуха опустится до -5°, днем она составит около 0°. Будет облачно, пройдет небольшой снег. Ветер 4-5 м/с.

Полина Хабарова

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