Бывшего лесничего в Татарстане будут судить за незаконную рубку деревьев

В Татарстане 40-летний бывший лесничий Актюбинского участкового лесничества пойдет под суд по обвинению в незаконной рубке деревьев в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба управления Следкома по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Ливанова Фото: Екатерина Ливанова

Следствие считает, что в августе-сентябре прошлого года лесничий незаконно указал своим подчиненным спилить все росшие на участке деревья якобы для создания новых лесных культур. При этом разрешительных документов у него не было, уточнили в СКР.

В итоге всего рабочие спилили 114 дубов, лип, берез и кленов общим объемом свыше 160 куб. м. Спиленной древесиной обвиняемый распорядился в личных целях, добавили в ведомстве. В результате государству был причинен ущерб более чем на 8,6 млн руб.

"Ъ-Казань"