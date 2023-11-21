Бывшего лесничего в Татарстане будут судить за незаконную рубку деревьев
В Татарстане 40-летний бывший лесничий Актюбинского участкового лесничества пойдет под суд по обвинению в незаконной рубке деревьев в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба управления Следкома по региону.
Фото: Екатерина Ливанова
Следствие считает, что в августе-сентябре прошлого года лесничий незаконно указал своим подчиненным спилить все росшие на участке деревья якобы для создания новых лесных культур. При этом разрешительных документов у него не было, уточнили в СКР.
В итоге всего рабочие спилили 114 дубов, лип, берез и кленов общим объемом свыше 160 куб. м. Спиленной древесиной обвиняемый распорядился в личных целях, добавили в ведомстве. В результате государству был причинен ущерб более чем на 8,6 млн руб.