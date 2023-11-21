В самарском вузе студенты сдали больше 700 электронных сигарет для СВО

Более 700 использованных электронных сигарет добровольно сдали студенты в Самаре для отправки в зону СВО. Акцию по сбору инициировало студенческое военно-патриотическое объединение «Сокол СГАУ» на базе военного учебного центра (ВУЦ) в национальном исследовательском университете им. Королева. Об этом «Ъ» сообщили в ВУЦ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Акция проводится по просьбе участников СВО. Элементы отработанных электронных сигарет могут быть применены в беспилотной авиации. Сдать их можно в специально оборудованные пункты сбора.

Участниками акции стали свыше 200 человек. Помимо электронных сигарет в военном учебном центре собирают и другую гуманитарную помощь для отправки в зону СВО: военную форму, постельные принадлежности, бакалею и оборудование для обогрева. В общей сложности на базе Самарского университета собрано и отправлено участникам спецоперации почти 40 коробок с помощью.

Георгий Портнов