Нижегородская область переоценила 2,5 млн объектов недвижимости

Правительство Нижегородской области утвердило результаты переоценки кадастровой стоимости объектов недвижимости по состоянию на 1 января 2023 года.

В регионе провели переоценку 2,5 млн зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, гаражей и парковочных мест. Их общая стоимость превышает 9,2 трлн руб.

Приказ об утверждении оценки разместили на сайте министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области, сообщил заместитель губернатора Егор Поляков.

Новая кадастровая стоимость объектов начнет действовать 1 января 2024 года. Тогда же госучреждение региона «Кадастровая оценка» начнет предоставлять госуслуги по переоценке недвижимости.

Для граждан информация о новой стоимости объектов станет доступна на сайте Росреестра.

Ирина Андреева