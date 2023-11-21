В самарском вузе студенты сдали больше 700 электронных сигарет для СВО

Более 700 использованных электронных сигарет сдали студенты в Самаре для отправки в зону СВО. Акция проводится на базе военного учебного центра (ВУЦ) в Национальном исследовательском университете имени академика С. П. Королева. Об этом «Ъ-Волга» рассказал начальник ВУЦ полковник Иван Хабло.

«Лица, задействованные в СВО, обратились в наше военно-патриотическое объединение "Сокол" с просьбой предоставить эти элементы, они могут быть применены в беспилотной авиации. Идею поддержали, и мы инициировали акцию. Есть места сбора, куда добровольно по желанию можно принести эти предметы»,— пояснил полковник Хабло.

Акцию поддержали больше 200 человек. Кроме электронных сигарет в военном учебном центре собирают в рамках гуманитарной помощи для участников СВО другие вещи: военную форму, одеяла, палаточные мобильные печи, бакалею и трубы. Всего Самарский университет собрал около 40 коробок с помощью.

Георгий Портнов, Самара