Поезд Деда Мороза побывал в Глазове
В Глазов прибыл поезд Деда Мороза из Великого Устюга, рассказал во «ВКонтакте» глава города Сергей Коновалов. Горожане вручили гостям в качестве сувенира валенки.
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«Но в ответ получили даже больше: столько счастливых улыбок наблюдаю весь вечер — пусть это счастье греет каждого глазовчанина до самых новогодних праздников»,— написал господин Коновалов.
Напомним, что поезд Деда Мороза начал курсировать 11 ноября, а закончится его маршрут 13 января. За это время сказочный герой побывает на 82 станциях России.