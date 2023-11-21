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Поезд Деда Мороза побывал в Глазове

В Глазов прибыл поезд Деда Мороза из Великого Устюга, рассказал во «ВКонтакте» глава города Сергей Коновалов. Горожане вручили гостям в качестве сувенира валенки.

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Фото: vk.com, Сергей Коновалов

Фото: vk.com, Сергей Коновалов

Фото: vk.com, Сергей Коновалов

Фото: vk.com, Сергей Коновалов

Фото: vk.com, Сергей Коновалов

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Фото: vk.com, Сергей Коновалов

Фото: vk.com, Сергей Коновалов

Фото: vk.com, Сергей Коновалов

Фото: vk.com, Сергей Коновалов

Фото: vk.com, Сергей Коновалов

«Но в ответ получили даже больше: столько счастливых улыбок наблюдаю весь вечер — пусть это счастье греет каждого глазовчанина до самых новогодних праздников»,— написал господин Коновалов.

Напомним, что поезд Деда Мороза начал курсировать 11 ноября, а закончится его маршрут 13 января. За это время сказочный герой побывает на 82 станциях России.

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