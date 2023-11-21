Театр на Васильевском отменил спектакль по пьесе Аси Волошиной

Санкт-Петербургский Театр на Васильевском отменил показ спектакля «Мертвые души Гоголя» по пьесе современного драматурга Аси Волошиной 29 ноября, сообщили «Фонтанке» в театре.

«Мы благодарны нашей аудитории за неравнодушие. Никаких отношений с Волошиной у театра нет с 2018 года, когда с ней был заключен договор на адаптацию прозаического текста. Премьера спектакля состоялась в апреле 2019 года. Отчислений она не получает. За перипетиями в ее жизни мы не следили. 29 ноября играть этот спектакль не будем. По приобретенным билетам зрители смогут посмотреть другую постановку»,— заявила журналистам замдиректора театра Алла Юдина.

Постановка, которую представят 29 ноября вместо запланированного ранее в афише спектакля по пьесе Аси Волошиной, — «Две дамочки в сторону севера» режиссера Дениса Хусниярова по пьесе Пьера Нотта.

Спектакль «Мертвые души Гоголя» был поставлен в театре в 2019 году режиссером Денисом Хуснияровым по одноименной пьесе драматурга Аси Волошиной, спектакли которой ставили известные российские театры. В 2022 году госпожа Волошина осудила действия России на Украине и покинула страну.

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