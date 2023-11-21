Доходы бюджета Ростовской области с января по сентябрь выросли на 20%

С января по сентябрь 2023 года доходы бюджета Ростовской области составили 247 млрд руб., что на 42 млрд руб. (или на 20%) больше, чем в аналогичный период прошлого года. Расходы региональной казны составили 224 млрд руб., что на 16% выше, чем за десять месяцев 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Согласно данным властей, на социальную сферу Ростовской области было направлено 152 млрд руб. — 68% от общего объема расходов региона. Увеличились траты по направлениям отрасли «Национальная экономика» в 1,6 раза (14,8 млрд руб.). Средства пошли на ремонт и содержание дорог.

Расходы на сферу образования составили 56 млрд руб., что на 17,8% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

По результатам исполнения бюджета региона фиксируется профицит в сумме 22,7 млрд руб.

Анастасия Назарова