«Авито» взялся за премиум

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Авито Премиум» Фото: «Авито Премиум»

На платформе появился раздел «Авито Премиум». Это отдельное пространство с объявлениями от надежных продавцов с высоким рейтингом, которые предлагают оригинальные товары роскоши (одежду, обувь, аксессуары) — как новые, так и подержанные, но в отличном состоянии. На платформе представлено более 100 мировых брендов. Среди них: Gucci, Chanel, Prada, Dior и другие. С тех пор как европейские премиальные марки покинули российский рынок, спрос на одежду и аксессуары от люксовых производителей переместился в онлайн. «Мы видим, что наши пользователи активно ищут бренды на ''Авито''. Ежемесячно мы получаем более 18 млн запросов с названиями люксовых брендов, более полумиллиона в день. К 2027 году хотим, чтобы 80% всех продавцов люкса были представлены на платформе ''Авито Премиум''»,— отметил управляющий директор компании Владислав Федулов.

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Экспертные гарантии

Брендовая одежды и аксессуары продаются на «Авито» уже давно, но покупателей неизменно беспокоил вопрос, оригинальную ли вещь они приобретают. Как быть: верить на слово продавцу? Искать логотип на любительских снимках? Пытаться разглядеть швы и отделку? Разработчики «Авито» долго трудились над тем, чтобы обеспечить своим пользователям гарантии подлинности и безопасности сделки. Год назад на платформе заработал сервис проверки подлинности. Как он устроен? Аутентификацию вещей проводит компания Legit Grails, международный лидер рынка проверки фэшн-товаров и партнер «Авито». В течение 24 часов эксперты оценивают подлинность товара, изучая по фотографиям предмета лейблы, швы, фурнитуру, уникальные номера. Вещь, вызывающая малейшее подозрение, снимается с продажи. Товар, прошедший проверку на подлинность, получает ярко-зеленую пометку «Оригинал». На «Авито Премиум» продаются только они.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Влад Федулов, управляющий директор Авито Фото: «Авито Премиум» Александр Куроптев, Алексей Гевлич, Артем Кромочкин Авито Фото: «Авито Премиум» Алексей Сухарев, Анна Цветаева, Ксения Чилингарова, Георгий Хромов Фото: «Авито Премиум» Дарья Мороз Фото: «Авито Премиум» Макс Сапронов Фото: «Авито Премиум» Рома Уваров Фото: «Авито Премиум» Слава Gee Фото: «Авито Премиум» Следующая фотография 1 / 7 Влад Федулов, управляющий директор Авито Фото: «Авито Премиум» Александр Куроптев, Алексей Гевлич, Артем Кромочкин Авито Фото: «Авито Премиум» Алексей Сухарев, Анна Цветаева, Ксения Чилингарова, Георгий Хромов Фото: «Авито Премиум» Дарья Мороз Фото: «Авито Премиум» Макс Сапронов Фото: «Авито Премиум» Рома Уваров Фото: «Авито Премиум» Слава Gee Фото: «Авито Премиум»

Проверка на подлинность

Отметка «Оригинал» присваивается товарам из категорий «Обувь», «Одежда», «Аксессуары», «Багаж» стоимостью 5–150 тыс. руб. Список брендов, с которыми работают специалисты Legit Grails, включает самые востребованные логотипы: Jacqemus, Saint Laurent, Hermes, Balenciaga, всего около 50. Продавцу необходимо предоставить фотографии надлежащего качества и подключить «Авито Доставку» в пункт выдачи (постаматы и курьерская доставка не подходят).

Не все продавцы получают от «Авито» предложение пройти проверку на подлинность — лишь самые добросовестные и ответственные. Эти пользователи и их товары оказываются в разделе «Премиум». Ежедневно в ассортименте премиального сегмента появляется до 400 новых предложений, онлайн-шопинг становится все увлекательнее.

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Поп-ап бутик

К запуску сервиса «Авито Премиум» приурочили открытие премиального пункта выдачи заказов. Он расположился в отеле «Марко Поло» по адресу Спиридоньевский переулок, дом 9. Pop-up пространство оформлено как модный бутик. На вешалках и в витринах выставлены предметы роскоши, которые можно приобрести онлайн у премиум-продавцов, посетителям предложат напитки и отдых в лаунж-зоне. До 12 декабря сюда можно оформить доставку любого заказа вне зависимости от категории товара.

Нина Спиридонова