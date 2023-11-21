Депутаты Пермской гордумы приняли бюджет города на 2024–2026 годы в первом чтении

Сегодня на пленарном заседании Пермской городской думы был рассмотрен бюджет города на ближайшие три года. С докладом о формировании главного финансового документа Перми выступил глава города Эдуард Соснин. Он отметил, что бюджет формируется с применением базового сценария социально-экономического развития города. Со следующего года планируется переход на формирование бюджета с профицитом и погашение муниципального долга.

Доходы городского бюджета в 2024 году запланированы в объеме 50,8 млрд руб., в 2025-м — 49,3 млрд, в 2026 году — 49,8 млрд руб. Расходы в 2024 году запланированы в объеме около 50,3 млрд руб., в 2025 и 2026 годах — около 49 млрд руб. ежегодно. Профицит бюджета предусмотрен в объеме 500–600 млн руб. ежегодно.

На недочеты документа указала контрольно-счетная палата Перми. В представленном администрацией документе нашлись излишне запланированные расходы. Кроме того, КСП и депутаты обратили внимание на необходимость повышения доходов городской казны, в том числе за счет увеличения собираемости платы за проезд в общественном транспорте.

«Трата 600 млн руб. на фасады насколько приоритетна в данный период?» — спросил у Эдуарда Соснина депутат Марк Коробов. Напомним, мэрия предложила продлить программу ремонта фасадов на ближайшие три года. Ежегодно на эти цели планируется тратить по 200 млн руб.

В ответ мэр города поинтересовался, подписан ли народный избранник на его телеграм-канал. «Очень жаль, и это очень большое упущение»,— прокомментировал мэр города отрицательный ответ депутата. Он пояснил, что буквально сегодня опубликовал новость о том, что город Пермь занял второе место в России по индексу качества жизни. «Именно благоустройство определяется жителями как максимально качественное изменение города Перми, и мы, естественно, будем продолжать работать в этом направлении»,— подытожил господин Соснин. Траты в 600 млн руб. на фасады он никак не прокомментировал.

Председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин в заключение обсуждения бюджета напомнил депутатам, что в первом чтении принимаются основные параметры бюджета. Ко второму чтению рабочая группа должна «отшлифовать» документ. В результате бюджет города на 2024–2026 год был принят в первом чтении.