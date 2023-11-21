ФСБ задержала двух экс-руководителей челябинского завода «Полет»

Сотрудники ФСБ задержали бывшего генерального директора АО «Челябинский радиозавод „Полет“» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») Александра Нестерова и экс-директор по коммерческой деятельности предприятия Андрея Белимова. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» подтвердил источник в правоохранительных органах.

Бывших руководителей радиозавода подозревают в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Александр Нестеров был задержан в Москве, Андрей Белимов – в Санкт-Петербурге. Подозреваемых везут в Челябинскую область.

В пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области сообщили, что этим занимается четвертое следственное управление ГСУ СК РФ в Екатеринбурге.

Александр Нестеров возглавлял АО «ЧРЗ „Полет“» с августа 2018-го по апрель 2023 года. Сейчас предприятием руководит бывший депутат гордумы Челябинска Дмитрий Довженко.

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