В октябре в Свердловской области годовая инфляция ускорилась до 6,4%

Инфляция в Свердловской области увеличилась до 6,4% в октябре с 5,9% в предыдущем месяце. Это выше на 1,1%, чем по Уральскому федеральному округу (5,35%), но ниже на 0,2%, чем по России (6,69%). Об этом сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.

Среди причин инфляции — высокая потребительская активность и перенос в цены дополнительных издержек производителей и поставщиков. Так, цены на продовольственные товары увеличились на 4,7% по сравнению с прошлым годом, поскольку выросли расходы сельхозорганизаций на закупку импортных кормовых добавок, ветпрепаратов и запчастей к оборудованию.

На непродовольственные товары цены выросли за год на 5,3%, на услуги — на 10,4%, что на 0,6% ниже аналогичного показателя в сентябре. В пресс-службе Уральского ГУ Банка России это объяснили тем, что в октябре произошло расширение авиасообщения с популярными у свердловчан странами, что впоследствии привело к снижению цен на услуги зарубежного туризма.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в стране до конца года составит 7-7,5%. В следующем году с учетом проводимой денежно-кредитной политики показатель инфляции снизится до 4-4,5%.

Анастасия Таначева

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