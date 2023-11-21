В Самарской области задержан гражданин Украины, совершивший побег из ИЦ-1

В Самарской области задержан находившийся в федеральном розыске гражданин Украины Александр Алексеев, совершивший летом текущего года побег из ИЦ-1 в Тамбовской области. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Гражданин Украины был осужден по ч.1 ст.30, ч.1 и ч.3 ст.226.1 и ч.3 ст.69 УК РФ (контрабанда оружия) и приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Тамбовской области. Впоследствии лишение свободы было заменено принудительными работами с содержанием в ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по Тамбовской области.

После задержания в Самарской области осужденного отправили в Тамбовскую область для дальнейшего отбывания наказания.

Евгений Чернов