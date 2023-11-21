Гидрометцентр: В Татарстане прогнозируют метель и ледяной дождь

В Татарстане ночью и днем 22 ноября ожидается резкое ухудшение погоды.. Об этом сообщает МЧС со ссылкой на Гидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В частности, на территории региона прогнозируют очень сильный снег в количестве не менее 20 мм за период не более 12 часов, в отдельных районах ожидаются мокрый снег и ледяной дождь, а местами возможны метель, туман, гололед, налипание мокрого снега, утром и днем сильный ветер порывами 15–18 м/с.

На дорогах образуются снежные заносы, гололедица.

"Ъ-Казань"