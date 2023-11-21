Екатеринбургский митрополит представил отреставрированную роспись в храме Архангела Михаила

В селе Новоипатово (Сысертский район) прошли торжества в честь дня Архангела Михаила: проведена божественная литургия с открытием отреставрированной росписи местного храма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Открытие отреставрированной росписи храма в селе Новоипатово Фото: Фонд Святой Екатерины Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Фото: Фонд Святой Екатерины Храм Архангела Михаила в селе Новоипатово (Сысертский район) Фото: Александр Стародумов Следующая фотография 1 / 3 Открытие отреставрированной росписи храма в селе Новоипатово Фото: Фонд Святой Екатерины Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Фото: Фонд Святой Екатерины Храм Архангела Михаила в селе Новоипатово (Сысертский район) Фото: Александр Стародумов

Отреставрированную роспись центральной части храма представили митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений вместе с художником Ильей Фирулевым. Реставрация заняла более полугода. Над росписью работали еще четыре иконописца. При ее реставрации использовалось сусальное золото. По словам господина Фирулева, остальную часть храма планируется закончить к февралю 2024 года.

«Архитектура храма сама диктовала нам изображать больше святых, чем экспозиции из-за большого количества столбов. Самые главные здесь — царская семья и лики святых воинов. Архангелу Михаилу будет посвящен придвор, где будет его образ и житие»,— рассказал Илья Фирулев.

Художнику была вручена благодарность владыки. Митрополит Евгений также отметил благодарственным письмом уральского бойца Ивана Штыркова за его деятельность в качестве капитана бойцовского клуба «Архангел Михаил».

Каменный храм во имя Архангела Михаила в русско-византийском стиле заложили в 1862 году. Особенность храма в отсутствии фундамента на скальном основании. Строительство колокольни осуществилось на деньги Иоанна Кронштадтского. В 1930-е годы церковь закрыли, ее использовали под склад зерна. После пожара здание на десятилетия забросили. В 2000-е годы жители села начали восстанавливать церковь своими силами. В 2022 году храм вновь открыли для прихожан.

Александр Стародумов

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