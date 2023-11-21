На Кубани производство винодельческой продукции планируют увеличить на 29%

По итогам 2023 года в Краснодарском крае собрали почти 280 тыс. тонн винограда. Из него предприятия планируют произвести около 30 млн дал винодельческой продукции, что на 29% больше, чем в прошлом году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Федора Дереку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Loon Фото: Loon

В 2022 году производство винодельческой продукции в крае увеличилось на 15% к уровню 2021 года, до 23,3 млн дал. В этом году при осуществлении прогнозов производство вырастет на 29%. Сейчас доля рынка Кубани в общих объемах производства винодельческой продукции в стране достигла 45%.

По данным минсельхоза региона, выпуском вина занимаются 51 предприятие и 43 крестьянско-фермерских хозяйства (КФХ). Каждый год в крае закладывают 1,7 тыс. га виноградников. Их общая площадь составляет почти 30 тыс. га или 33,5% общей площади виноградников в России. 22,8 тыс. га из них в плодоносящем возрасте. В резерве находятся еще 49 тыс. га виноградопригодных земель.

Татьяна Ручкина

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