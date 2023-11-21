В администрации Омска силовики устроили обыски

В департаменте имущественных отношений Омска прошли обыски в рамках расследования дела о затоплении подвалов четырех новостроек, сообщает СУ СК по региону. В микрорайоне «Чередовый» в 2018, 2019 и 2021 годах застройщик ввел несколько многоквартирных жилых домов, однако канализационная сеть водоотведения не была вовремя оформлена, в связи с чем она не обслуживала в течение нескольких лет дома.

«Из-за халатного отношения должностных лиц к исполнению своих служебных обязанностей граждане, переселенные из аварийного жилья, были вынуждены проживать в новостройках, где подвалы с июля 2023 года были затоплены сточными канализационными водами», - говорится в сообщении.

Как пояснили «Ъ-Сибирь» в региональном СК, обыски прошли в начале ноября. Была изъяты техническая документация, персональные компьютеры сотрудников департамента имущественных отношений, назначена компьютерно-техническая экспертиза, а также проведены допросы ответственных лиц.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время работа насосных станций и инженерных сетей восстановлена. Также восстановлены права граждан. Расследование уголовного дела по ст. 293 УК РФ (халатность) продолжается.

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Александр Киселев