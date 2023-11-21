Глубина бронирования туров в Краснодарском крае достигает октября 2024 года

Стартовало раннее бронирование туров на летний сезон 2024 года. Туроператоры начали продавать путевки на отдых в Краснодарском крае, Абхазии, Крыму, Минводах. Глубина бронирования на курортах Кубани достигает октября 2024 года, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Сейчас скидки на туры достигают 25–30%. Акция раннего бронирования туров на черноморские курорты открыта до середины — конца марта следующего года. При этом из-за существенного роста объема ранних бронирований акция может завершиться досрочно, считают эксперты. У некоторых туроператоров объемы ранних продаж по Краснодарскому краю и Абхазии на 60% выше прошлогодних показателей. По данным национального туроператора АЛЕАН, объем бронирований на грядущее лето в первые две недели ноября в Краснодарском крае и Абхазии превысил прошлогодние показатели в два раза.

Крым отстает от других черноморских направлений. В АТОР заявили, что бронирование летних туров в Крым выросло только на 13% относительно ноября прошлого года. Объемы продаж, как сообщается, в десять раз меньше, чем по Краснодарскому краю, и в девять раз меньше, чем по Абхазии.

Тарифы на размещение в Краснодарском крае выросли от 10 до 70%, в основном рост показал люксовый сегмент. В среднем курортные отели региона подняли цены на следующий год на 10–20%.

Вячеслав Рыжков

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