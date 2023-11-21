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В Саратове уволен высадивший в метель ребенка водитель автобуса

Саратовский перевозчик уволил водителя, который высадил ребенка из маршрутного такси № 13 из-за якобы не прошедшей оплаты за проезд, сообщает пресс-служба мэрии.

Чиновники привели слова заместителя главы Саратова — председателя комитета по ЖКХ Максима Сиденко, который напомнил, что высаживать несовершеннолетних запрещено и попросил свидетелей подобного сообщать о фактах в транспортное управление городской администрации.

Ранее на ситуацию обратила внимание глава города Лада Мокроусова со ссылкой на информацию из социальных сетей.

Никита Маркелов

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