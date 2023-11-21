Убийца антиквара в Кемерове попал на камеры

В одном из кемеровских антикварных магазинов было обнаружено тело 69-летнего владельца с признаками насильственной смерти, из магазина пропали предметы антиквариата. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из корыстных побуждений).

Сотрудники СК России и ГУ МВД России по Кемеровской области установили причастного 49-летнего местного жителя. Его нашли с помощью записей камер видеонаблюдения. Злоумышленник пришел в магазин с целью хищения, владельца убил, нанеся «тупым предметом множественные удары» по голове. Пострадавший скончался на месте. Затем похититель забрал коллекционные марки, монеты и иконы и сдал их ломбард. Тело погибшего обнаружили его родственники.

После задержания в доме подозреваемого был проведен обыск, в ходе которого была найдена одежда с пятнами бурого цвета, обувь с рисунком подошвы идентичным следам на месте происшествия. В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и заключения фигуранта под стражу, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области. В ходе расследования по всем изъятым объектам будут назначены и проведены судебные экспертизы, том числе медицинские. В ходе выемки в ломбарде изъяты похищенные из магазина предметы.

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Игорь Лавренков, Кемерово