Электрогазосварочные работы вызвали пожар на производстве в Ижевске

В столице Удмуртии причиной пожара на территории производства по улице Голублева стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике. В результате инцидента загорелись деревянные конструкции и остатки мазута в демонтированном резервуаре. Площадь возгорания составила 30 кв. м.

Напомним, возгорание произошло 20 ноября. В результате происшествия никто не пострадал.