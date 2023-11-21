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Пермь посетит двукратный олимпийский чемпион по хоккею Алексей Касатонов

Алексей Касатонов примет участие в открытии нового сезона регионального этапа Ночной хоккейной лиги, которое состоится 25 ноября в СК им. Сухарева.

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Для участия в региональном этапе НХЛ заявилось 29 команд. Они вступят в борьбу за право представить регион на фестивале любительского хоккея, который пройдет весной следующего года.

Сезон стартует матчем между командами «Гайва» и «Опора России».

Отметим, что прославленный хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы Алексей Касатонов является генеральным директором Ночной хоккейной лиги.

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