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Над Каменским районом Ростовской области сбит беспилотник

В Ростовской области около 12:00 21 ноября система ПВО уничтожила украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации»,— сообщили в Минобороны.

Губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале уточнил, что воздушную цель сбили над Каменским районом. Он призвал дончан сохранять спокойствие, и пояснил, что последствия уничтожения воздушной цели сейчас уточняются.

Анастасия Назарова

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