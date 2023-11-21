Осторожно, OpenAI закрывается

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассуждает, какими будут последствия увольнения Сэма Альтмана и Грега Брокмана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Netflix, HBO или другая крупная стриминговая платформа в ближайший год просто обязана экранизировать текущие события в компании OpenAI. Пройти мимо этой драмы было бы преступлением: 505 из 700 сотрудников подписали открытое письмо с ультиматумом к совету директоров.

В своем послании люди требуют вернуть бывшего генерального директора Сэма Альтмана и экс-президента Грега Брокмана. Первого управляющий орган недавно уволил с должности, а второго вывели из состава соучредителей. Описать эти действия мягко можно как конфуз, на деле же это настоящий скандал. И одним возвращением пары руководителей OpenAI не отделается. Вторым ключевым условием большинства сотрудников компании является отставка совета директоров. Образовавшийся клинч, похоже, не в пользу топов.

Сэм Альтман успел побывать в Microsoft, и после этого визита гендиректор технологического гиганта Сатья Наделла сообщил о присоединении Альтмана и Брокмана к их компании. Они должны возглавить в корпорации новое подразделение по исследованию передового искусственного интеллекта. Похоже, кроме этого бывший гендиректор получил заверения от Наделлы о готовности принять всех желающих из OpenAI.

Об этом же сотрудники сообщили в своем письме, указывая на намерение присоединиться к команде Сэма Альтмана в том случае, если совет директоров не выполнит их требование. Уход почти всего персонала в Microsoft очевидно критичен для OpenAI, при том что конкретные причины увольнения Альтмана до сих пор остаются загадкой без официальных подтверждений. А обвинили его в некой скрытности.

Еще одной любопытной деталью «IT Санта-Барбары» является тот факт, что среди подписантов открытого письма Илья Суцкевер. Этого главного научного сотрудника и члена совета директоров обвиняли в координации выдворения Альтмана. Что же там произошло на самом деле? Уйдут ли массово в Microsoft сотрудники OpenAI или ее покинет совет директоров? И кто убил Марка? Самое время обратиться за ответами к ChatGPT.