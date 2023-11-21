Воронежэнерго подготовили электросетевой комплекс региона к периоду максимальных нагрузок

В филиале «Россети Центр» – «Воронежэнерго» подвели итоги реализации ремонтной программы 2023 года. Все намеченные мероприятия по подготовке электросетевого комплекса выполнены в полном объеме.

Фото: Воронежэнерго

С начала года специалисты «Воронежэнерго» отремонтировали силовое оборудование на 267 подстанциях 35-110 кВ, выполнили ремонт 182 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, свыше 282 километров высоковольтных линий 35-110 кВ и более 72 километров линий 0,4-10 кВ.

Специалисты «Воронежэнерго» также ежегодно проводят работу по расчистке от древесной и кустарниковой растительности просек воздушных линий электропередачи. Работы проводятся как ручным способом, так и с использованием специальной техники – мульчеров. Измельченная щепа сразу смешивается с поверхностным слоем почвы, что является одним из самых экологичных способов расчистки. В текущем году энергетики расчистили порядка 1 760 га просек воздушных линий электропередачи.

«Реализация всех плановых мероприятий ремонтной программы позволит повысить эффективность работы электросетевого комплекса, предупредить возникновение нештатных ситуаций на энергообъектах и обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей в городах и населенных пунктах Воронежской области предстоящей зимой», – отметил директор «Воронежэнерго» Вячеслав Антонов.