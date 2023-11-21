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Краевые власти раскрыли, как будут использовать бывшее здание «Кристалла»

Краевые власти презентовали концепцию использования бывшего кинотеатра «Кристалл», здание которого недавно приобрели. Как сообщили сегодня на пресс-конференции представители краевого правительства, профильных министерств и подразделений, на базе бывшего кинотеатра уже работает региональный молодежный центр. Сюда переедет Пермская синематека, которая сейчас размещается в здании киноцентра «Премьер». Также на Комсомольском проспекте, 53 разместятся молодежная общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды» и региональное отделение Российского движения детей и молодежи «Движение Первых».

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В здании кинотеатра уже сейчас работает региональный молодежный центр, который называется «Кристалл-центр». В частности на здании установят большую букву «М», означающую молодежный центр. Молодежный центр будет включать в себя помещения для мастер-классов, коворкингов, встреч и других мероприятий и конференций. Также будет возможность транслировать там фильмы и организовывать различные показы.

На 3-4 этажах «Кристалл-центра» разместится Пермская синематека. По словам директора синематеки Ирины Ясыревой, последний рабочий день киноцентра в здании «Премьера» на ул. Пионерской, 17 будет 26 ноября. «Мы попытаемся не делать перерыв в работе кинотеатра, чтоб не оставлять зрителей без кино», - заметила Ирина Ясырева. «В пробном режиме» синематека начнет работать на новом месте 30 ноября, а на 2 декабря намечено первое мероприятие в «Кристалле» - показ фильма пермского режиссера Любови Мульменко «Фрау».

«Мы плавно открываем здание «Кристалла» как место, где соберутся все молодежные активности - это краевой молодежный центр и Пермская синематека. Идея о появлении такого места возникла еще в 2021 году», - обратил внимание вице-премьер краевого правительства Алексей Черников. Господин Черников подчеркнул, что приобретение бывшего здания кинотеатра обошлось региону в 370 млн руб. Еще 100 млн руб. запланировано в краевой казне на ремонт здания и приобретение необходимого оборудования.

В апреле 2023 года стало известно, что правительство Прикамья приобретет у ГК «Панорама» здание кинотеатра «Кристалл» в краевую собственность для размещения там регионального молодежного центра. В сентябре 2023 года был подписан договор купли-продажи кинотеатра. Сторонами сделки стали владелец бывшего здания кинотеатра, индивидуальный предприниматель, бывший депутат краевого заксобрания Александр Флегинский и краевое минимущество.

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