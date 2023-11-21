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обновлено 13:08

Годовая инфляция в Удмуртии ускорилась до 7,25% в октябре

В октябре годовая инфляция в Удмуртии ускорилась до 7,25% после 6,59% в сентябре. При этом в целом по России показатель составил 6,69%, в ПФО — 6,43%. Как сообщает пресс-служба Банка России, такая тенденция сложилась из-за повышенного спроса на отдельные товары и переноса в цены ослабления рубля.

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Отметим, что прирост цен на услуги в Удмуртии практически не изменился за октябрь и остался на уровне 12,52%, месяцем ранее — 12,57%. Рост цен сдерживало в том числе расширение полетных программ в Турцию и Египет, однако обратный эффект имело увеличение затрат операторов связи на закупку и обслуживание телекоммуникационного оборудования на фоне произошедшего ранее ослабления рубля.

В октябре годовой прирост цен на продукты ускорился до 5,47%, в сентябре — 4,52%. Так, из-за ослабления рубля увеличилось давление на стоимость мяса и молочной продукции со стороны затрат животноводческих хозяйств на импортируемые кормовые добавки и ветеринарные препараты.

Прирост цен на непродовольственные товары увеличился до 5,62% после 4,80% в сентябре. Так, в октябре спрос на ряд товаров длительного пользования оставался высоким, что позволило производителям переносить в розничные цены возросшие затраты на импортные материалы. Как следствие, выросли цены на новые отечественные автомобили.

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