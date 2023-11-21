Хедлайнером фестиваля «Креативный Екатеринбург» стал Максим Ильяхов

В кластере «Домна» в Екатеринбурге открылся фестиваль «Креативный Екатеринбург». Его хедлайнером стал писатель и дизайнер Максим Ильяхов, известный как автор книг «Пиши, сокращай», «Ясно, понятно» и сервиса проверки текстов «Главред».

В фестивале принимают участие более 1 тыс. предпринимателей креативных индустрий, специалистов сферы продвижения. Центральное событие — конкурс творческих проектов, на который поступило 73 заявки.

В рамках фестиваля пройдут лекции и дискуссии. Так, в программу включена лекция от создателя одного из логотипов Екатеринбурга Владислава Деревянных, паблик-толк о ребрендинге компаний, презентация кейса проекта «Антихрупкость» креативного кластера «На заводе».

Организаторами фестиваля стали администрация Екатеринбурга, Екатеринбургский центр развития предпринимательства и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП). Фестиваль будет проходить до 23 ноября.

По данным СОФПП, к креативным индустриям относится около 10% предприятий малого и среднего бизнеса Свердловской области (около 20 тыс. компаний).

Анастасия Таначева

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