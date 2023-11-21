Из-за снегопада ограничат движение на участках трасс М-7 «Волга» и «Пермь – Екатеринбург»

Сегодня до 23:59 21 будет ограничено движение грузового транспорта на трассах М-7 «Волга» и Р-242 «Пермь – Екатеринбург». Об этом краевой минтранс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Ограничения вводятся из-за неблагоприятных погодных условий (сильный снег, ограниченная видимость, морось). Для движения грузового транспорта будут закрыты трассы:

М-7 «Волга» Москва-Владимир-Нижний Новгород-Казань-Уфа, подъезд к Перми - участок км 339+707 – км 506+33, Р-242 «Пермь-Екатеринбург», участок км 009+154 – км 160+387.