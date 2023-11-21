В Челябинской области инфляция ускорилась до 6,6% в октябре

В октябре 2023 года годовая инфляция в Челябинской области выросла до 6,62% после 5,99% в сентябре. Это связано преимущественно с ростом издержек производителей и поставщиков товаров в условиях повышенного потребительского спроса, сообщается в информационно-аналитическом материале Челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.

Значительнее всего в октябре выросли цены на продовольственные товары – на 6% к уровню прошлого года. Это на 1,33 процентных пункта больше, чем в сентябре. Так, ускорилось подорожание мяса и куриных яиц из-за продолжающегося роста расходов производителей на импортные препараты, кормовые добавки и оборудования после летнего ослабления рубля. Из-за увеличения ставки налогообложения при реализации отдельных видов фастфуда, высокого спроса южноуральцев и общего подорожания продуктов питания выросли цены на еду в кафе и столовых.

Непродовольственная годовая инфляция в октябре составила 3,13% после 3,05% в сентябре. Из-за ослабления рубля и связанного с этим роста издержек производителей продолжали дорожать легковые автомобили и строительные материалы. В октябре впервые за несколько месяцев снизились цены на бензин, благодаря восстановлению выплат нефтепереработчикам по демпферному механизму в полном размере. Это отчасти сдержало рост цен на непродовольственные товары в целом. В секторе услуг цены превысили прошлогодний уровень на 12,14%. В сентябре показатель составлял 11,72%. Рост связан с подорожанием съемного жилья в связи с повышенным спросом из-за дополнительного привлечения кадров для работы на предприятиях региона. Кроме того, на фоне подорожания квадратного метра в области увеличилось издержки арендодателей. Также ускорился рост цен на авиабилеты из-за подорожания керосина и повышенного спроса на отдых внутри страны.

В целом по России годовая инфляция в октябре составила 6,69%. В Уральском федеральном округе – 5,35%.

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