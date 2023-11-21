Мэрия Челябинска определила подрядчика для строительства ледового городка

Управление культуры Челябинска завершило электронный аукцион по поиску подрядчика для строительства ледового городка на площади Революции. В этом году возведением вновь займется компания «Уральский лед». Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

ООО «Уральский лед» было единственным участником торгов. Контракт с ним будет заключен по начальной (максимальной цене) 15 млн руб. Компания возводит ледовые городки в центре Челябинска уже несколько лет подряд. В прошлом году стоимость работ составляла 10 млн руб. Городок был посвящен морской тематике.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в этом году тема ледового городка посвящена сказкам уральского писателя Павла Бажова. Согласно техническому заданию, подрядчику поручено установить шесть горок, три ледовых лабиринта, три горки-ловушки. Также на территории будет расположено полтора десятка скульптурных композиций, стилизованных под самоцветы и малахит. Строительство городка планируют завершить к 22 декабря. Техническое обслуживание и демонтаж продлятся до 28 февраля 2024 года.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте