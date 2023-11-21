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В Петербурге задержали руферов, покоривших Спас на Крови

Сотрудники Росгвардии задержали трех молодых людей, забравшихся вечером 20 ноября по строительным лесам на верхушку храма Спаса на Крови в центре Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Работники охраны около 20 часов 20 ноября обнаружили, что по строительным лесам к куполах храма забирается трое людей. Они нажали тревожную кнопку и на место приехал наряд Росгвардии. Были задержаны подросток 15 лет и двое мужчин 19 и 29 лет. Правонарушителей доставили в отдел полиции.

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