В Сочи инвестиции бизнеса в нацпроекты в пять раз превысили бюджетные

В Сочи в 2019–2022 годах объем участия бизнеса в реализации национальных целей в пять раз превысил бюджетные расходы и составил 54,3 млрд руб. Как сообщает пресс-служба мэрии, в 2023 году общий бюджет на национальные проекты и цели с участием бизнес-сообщества превышает 102,4 млрд руб., что на 40% больше суммарного уровня четырех предыдущих лет.

Первый замглавы Сочи Светлана Калинина отметила, что от общей суммы привлеченных средств инвестиции бизнеса составляют более 80%, или почти 83 млрд руб. На каждый рубль бюджетных средств приходится 4 руб. от субъектов бизнеса.

«Такое активное участие помогает сокращать дефицит мест в детских садах и школах, создавать комфортные и безопасные условия для граждан, реализовывать мероприятия по поддержке семей с детьми, программам активного долголетия, занятости и здорового образа жизни»,— отметила Светлана Калинина.

За счет инвестиций на курорте создают новые соцобъекты и реконструируют существующие. Крупные и инновационные проекты реализуются не только в санаторно-курортном комплексе, но и в сфере сельского хозяйства, благоустройства городской среды, развития креативных индустрий и IT-сектора.

По результатам первого полугодия 2023 года по объему инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям Сочи занял второе место. При этом по темпу роста курорт стал лидером, достигнув показателя в 210%.

Сейчас в Сочи реализуют 47 проектов на 480 млрд руб. Из них 27 представлены в санаторно-курортной отрасли. После их сдачи на курорте появится более 15 тыс. новых рабочих мест. Всего с 2019 и до конца 2025 года в Сочи на реализацию национальных целей совместно со средствами бизнеса направят 175 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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