Прокуратура заинтересовалась восьмичасовой задержкой рейса из Самары в Сочи

В Самаре 168 пассажиров не смогли вылететь из Самары в Сочи в минувший понедельник, 20 ноября. Речь идет о рейсе № ЕО 420 авиакомпании «Северный ветер». Об этом сообщает Куйбышевская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Вылет отложен с 16:40 до 04:40 21 ноября 2023 года (MSK+1) по причине технической неисправности воздушного судна»,— говорится в сообщении.

На время ожидания 58 пассажиров были размещены в гостинице. Остальные находились в местах проживания. В итоге пассажиров доставили в пункт назначения на резервном борту из Санкт-Петербурга.

Георгий Портнов