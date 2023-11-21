Поголовье птицы в Башкирии сократилось на 44% на фоне вспышки птичьего гриппа

Поголовье сельскохозяйственной птицы в Башкирии за год уменьшилось почти вдвое из-за вспышки птичьего гриппа на птицефабрике «Башкирская». Такие данные приводит портал «Птицаинфо» со ссылкой на Росстат.

На конец октября в сельхозорганизациях Башкирии насчитывалось 4,9 млн голов птицы. Годом ранее показатель составлял 8,7 млн голов.

При этом численность других видов сельскохозяйственных животных осталась примерно на том же уровне или сократилась незначительно. Так, поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 2,3%, коров – на 2,6%, свиней – на 2,4%, лошадей – на 3,3%. Численность овец и коз за год увеличилась на 11%, достигнув 18,6 тысяч голов.

Вспышка птичьего гриппа на птицефабрике «Башкирской» в начале августа привела к серьезным последствиям для птицеводства в Башкирии, отмечает издание. Предприятие отозвало продукцию, отгруженную контрагентам начиная с 30 июля, и прекратило продажи на полгода. Продукция и поголовье были уничтожены.

По данным Башстата, за январь-сентябрь производство яиц в хозяйствах всех категорий в Башкирии уменьшилось на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 766,9 млн штук. Поголовье птицы на 1 октября составило 10 млн голов, сократившись на 26,1% по сравнению с данными прошлого года.

Наталья Балыкова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте