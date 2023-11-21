Бастрыкин взял на контроль дело о вывозе ребенка из Татарстана за границу

Глава СКР Александр Бастрыкин взял под свой контроль ситуацию с незаконным вывозом несовершеннолетнего ребенка из Татарстана за рубеж. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

В соцсетях сообщается, что житель Татарстана незаконным образом вывез своего сына за пределы РФ. При этом суд определил, что ребенок должен проживать с матерью. По факту произошедшего СКР начал доследственную проверку.

Главе управления СКР по Татарстану Валерию Липскому поручено доложить о ходе и итогах проверки.

"Ъ-Казань"