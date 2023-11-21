На приобретение 204 автобусов Ставрополье получит 1 млрд рублей

Ставропольский край получил одобрение по заявке на сумму 1 млрд руб. для приобретения 204 автобусов различной вместимости для обслуживания маршрутов в муниципалитетах региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства края. Планируется, что 160 транспортных средств будут переданы в отдаленные населенные пункты.

Кроме того, еще 50 автобусов среднего класса поступят в новом году в регион по программе льготного лизинга за счет Государственной транспортной лизинговой компании. По этой же программе 50 автобусов большого класса будут приобретены для краевой столицы. Машины позволят с января следующего года возобновить работу маршрута №37 «ул. Мимоз – ул. Коломийцева». Также в Ставрополе автобусы начнут курсировать по новым маршрутам №52 «Исторический парк Россия – моя история – ул. Селекционная» и №36 «ЖК Олимпийский – Ж/д вокзал».

«Постепенно мы идем к тому, что автобусы большой и средней вместимости будут основным звеном в системе общественного транспорта. По такому пути идет перевооружение государственного транспортного предприятия ''Крайтранс'', все чаще выпускают на линию большие автобусы и частные перевозчики», — цитирует пресс-служба правительства министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгения Штепу.

Анастасия Назарова