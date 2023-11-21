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В Краснодаре начали строить торгово-сервисный центр белорусской сельхозтехники

Глава правительства Республики Беларусь Роман Головченко и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заложили в Краснодаре памятную капсулу в честь начала строительства многобрендового торгово-сервисного центра белорусской сельхозтехники, сообщает пресс-служба администрации Кубани. В частности, центр предназначен для обслуживания техники, произведенной Минским тракторным заводом.

Глава Кубани Вениамин Кондратьев в ходе церемонии закладки нового объекта выразил уверенность в том, что инвестиции в Краснодарский край принесут белорусским производителям новых клиентов, а кубанским аграриям откроют дополнительные возможности для приобретения и обслуживания качественной техники из Беларуси. По данным администрации региона, более 60% всех тракторов на Кубани – белорусские. В станице Староминской Краснодарского края с 2020 года работает производственная площадка по сборке тракторов «Беларус».

Анна Перова, Краснодар

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