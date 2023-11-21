Петербургская филармония приняла на хранение ноты к фильмам о Шерлоке Холмсе

Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д.Д. Шостаковича приняла на хранение рукописные партитуры музыки к серии фильмов о Шерлоке Холмсе, найденные прохожей среди мусора на территории киностудии «Ленфильм», сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе филармонии.

Коробки с партиями для оркестра, сочиненными Владимиром Дашкевичем, были найдены среди вещей, выброшенных рабочими при освобождении одного из павильонов киностудии. Петербурженка, нашедшая ноты, сообщила о находке в СМИ, после чего с ней связались представители филармонии. Позже «Ленфильм» заявил, что все ноты, найденные при расчистке павильонов, будут сохранены.

«Для филармонии этот комплект представляет безусловную историческую ценность: музыку к большинству фильмов знаменитой серии записал Симфонический оркестр Ленинградской филармонии — и с высокой вероятностью артисты тогда играли по этим самым нотам,»— заявили в филармонии.

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