Распылившего в лицо полицейскому газ жителя Удмуртии приговорили к колонии

В столице Удмуртии перед судом предстал 34-летний местный житель, которого обвиняют в применении насилия к сотруднику полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что сотрудники полиции по сообщению прибыли в один из жилых домов Индустриального района. Здесь находился обвиняемый в состоянии наркотического опьянения. Он напал на полицейского и распылил газ в лицо одного, в результате чего сотрудник получил химический ожог глаз.

Суд назначил виновному 2 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.