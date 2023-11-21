«Годы показали, что Ulysse Nardin — икона часового мастерства»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о моделях, которые получили «часовой Оскар», в частности, об Ulysse Nardin Freak One, Hautlence Sphere Series 1 и Tudor Pelagos 39.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PORNCHAI KITTIWONGSAKUL / AFP Фото: PORNCHAI KITTIWONGSAKUL / AFP

Недавно в Женеве в очередной раз вручали «часовые Оскары» — приз Grand Prix d’Horlogerie. О части победителей я уже рассказывала. И хочу обратить внимание еще на несколько интересных моделей, отмеченных жюри.

В категории Iconic выиграли Ulysse Nardin Freak One. Когда-то Рольф Шнайдер рассказывал мне, что он назвал их Freak, потому что на фоне всех выпускаемых вокруг моделей они выглядели именно так. Более того, многие крутили у виска, считая, что Ulysse создает нечто странное. Но годы показали, что это икона часового мастерства. И это справедливо отметили члены жюри.

В категории Mechanical Exception победили Hautlence Sphere Series 1. Их победа интересна прежде всего тем, что Hautlence в принципе исчез на несколько лет с часового небосклона, а теперь мы наблюдаем возрождение марки. Hautlence Sphere Series 1 — часы с выразительным прямоугольным корпусом и циферблатом, состоящим из двух половин. На правой — «прыгающий час», а на левой — ретроградная индикация минут.

Ну и хотелось бы отметить победу Tudor Pelagos 39 в категории Sport. Мне кажется, эта прекрасная марка вообще заслуживает гораздо больше внимания, чем ей уделяют. Справедливости ради, на «Золотой стрелке» внимания Tudor уделяют немало. В прошлом году часы этого бренда признали лучшими дайверскими. И вот снова победа.