За неделю от COVID-19 в Прикамье скончалось шесть человек

За неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией в Пермском крае выросла на 55%. По данным портала Стопкоронавирус.ру, в период с 13 по 20 ноября в регионе заболели 2404 человека (1550 неделей ранее), из них госпитализировано 204 человека. За этот же период от инфекции выздоровели 950 человек. От COVID-19 в Прикамье за неделю скончалось шесть человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В то же время заболеваемость ОРВИ в Прикамье значительно выше: с 13 по 19 ноября 2023 года в Пермском крае зарегистрировано 18 082 случая ОРВИ, что выше показателя прошлой недели на 25,9%. Эпидемический порог среди совокупного населения был превышен среди взрослого населения.