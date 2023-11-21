В Сосновском районе выясняют причины ДТП с двумя потерпевшими

В Челябинской области на 5-м километре западного обхода Челябинска произошло столкновение двух автомобилей. Пресс-служба госавтоинспекции региона сообщает о двух пострадавших.

По предварительным данным, авария произошла 21 ноября в 11:40. Водитель автомобиля Mercedes пытался обогнать другую машину, но врезался в «Ладу» на встречной полосе. В результате столкновения у отечественного автомобиля полностью оторвалась передняя часть с двигателем и капотом. 21-летний водитель «Лады» и 35-летняя пассажирка Mercedes доставлены в больницу.

Сейчас на месте ДТП работает патруль, организовано реверсивное движение.

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