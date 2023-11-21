обновлено 12:31
315 млрд рублей налогов собрали с территории Удмуртии за 10 месяцев 2023 года
По итогу января-октября 2023 года объем налоговых доходов консолидированного бюджета России, поступивших с территории Удмуртии, превысил 315 млрд руб. Темп роста составил 3% к прошлому году, сообщает пресс-служба ФНС России.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Из этой суммы в консолидированный бюджет региона поступило 73 млрд руб., что на 18% больше показателя прошлого года (11,3 млрд руб.). По взносам на обязательное социальное страхование рост поступлений достиг 18,8 млрд руб. (43,7%).