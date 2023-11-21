Половина жителей Краснодара боится утечки данных в сети

Среди жителей Краснодара 46,9% боятся утечки данных в интернете. Как выяснили аналитики компании EdgeЦентр, 23,9% краснодарцев вообще не чувствуют себя в безопасности в сети, еще 29,2% скорее ощущают возможную угрозу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

В рейтинге городов по безопасности в сети Краснодар занял третье место. Защищенными чувствуют себя только 17,9% жителей города. 29% респондентов скорее чувствуют себя в безопасности, чем под угрозой.

Больше всего уверены в безопасности при входе в интернет жители Новосибирска — 48%. Меньше всего свою защищенность ощущают петербуржцы — только 36,7%.

45,5% россиян больше всего опасаются в интернете кражи денег с личных счетов. Второе место или 23,9% по опасениям занимает кража персональных данных. 17% жителей страны пугает поломка техники, почти столько же (16,2%) — вмешательство в личную жизнь.

«Число кибератак в России постоянно растет –– они направлены не только на крупный бизнес, но и на простых пользователей. К сожалению, вряд ли эта тенденция скоро закончится –– напряженная геополитическая ситуация продолжает сохраняться, появляются все новые группы хактивистов»,–– рассказал директор по кибербезопасности EdgeЦентр Артем Избаенков.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram