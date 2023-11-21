В Гулькевичах подросток на мототранспорте сбил собаку и пострадал

Вечером 20 ноября в Гулькевичах произошло ДТП, в котором пострадал подросток. Юноша передвигался на мототранспорте, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции района.

Авария произошла на улице Короткова, когда 17-летний подросток не заметил на дороге собаку и при столкновении с ней упал с транспорта. Юношу госпитализировали в местную ЦРБ.

В ведомстве призвали родителей следить за детьми. Молодые люди на дороге могут запаниковать, растеряться, поступить не так, как ожидают от них другие участники движения, отметили в пресс-службе.

Вячеслав Рыжков

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