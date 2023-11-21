«К каждой игрушке прикрепили датчик»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, как в разных странах предпочитают украшать символ Нового года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fahad Shadeed / Reuters Фото: Fahad Shadeed / Reuters

Новогодние направления сегодня. Пора — быстро год промчался. Праздничные елки уже появились на Мальдивских островах. Пока что искусственные, но перейдем ближе к делу. В дорогих отелях появятся и настоящие, с пронзительным запахом хвои посреди Индийского океана.

Аборигены наряжают пластмассовые елочки, украшают пальмы игрушками в виде лобстеров. Есть елки, искрящиеся на специальных помостах, которые плавают по волнам, и даже елка из кораллов — она находится глубоко, напротив подводного ресторана отеля Anantara. Ей удивляются не только туристы, но и акулы со скатами.

Наверняка удивят Новым годом Объединенные Арабские Эмираты. Однажды туристы уже делали селфи у самой дорогой елки в мире в Emirates Palace в Абу-Даби. Большинство там не проживали, просто заходили сфотографироваться. Собирались толпы — было на что поглазеть.

Стоимость этой елочки исчислялась $11 млн. Виной всему украшения, ювелирные изделия от самых знаменитых мировых брендов: невероятное количество браслетов, часов, 181 алмаз и жемчуга с изумрудами. К каждой игрушке прикрепили тогда датчик. Своровать было невозможно. В общем, выводы делайте сами.